'Verval Nederlandse staat valt niet te verhullen met praatjes'

Het scheelde weinig of minister Blok struikelde over zijn uit­latingen over Suriname als 'failed state'. Zijn aftreden zou niet hebben misstaan in de regenteske VVD, waar diverse bewindslieden en Kamerleden wegens disfunctioneren vroegtijdig het veld hebben moeten ruimen. Politici hebben snel de neiging om andere landen de maat te nemen. De door Blok gebruikte krachtterm lijkt echter steeds meer van toepassing op ons eigen land.



Actueel nieuws over wantoestanden bij UWV, ING, NFI en VMBO Maastricht, seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, Nederland als hofleverancier van xtc, de afschaffing van de ­dividendbelasting alsmede de ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden binnen de publieke sector bevestigen dit. Allemaal voorbeelden van laakbaar bestuur, waarbij het eigenbelang prevaleert boven het algemene belang en dat van gedupeerden.



Wankelende democratie

De burgers zien dat de onfatsoenlijke situaties zich opstapelen en dat de democratie wankelt. Er is geen vertrouwen meer in instituties en nog vele andere kwesties doen de verontwaardiging toenemen in de samenleving.



Wat te denken van ons zorgvuldig opgebouwde culturele erfgoed dat in rap tempo wordt ­verkwanseld? Inmiddels verketteren we onze oorlogshelden liever dan dat wij ze eren. Namen van scholen en pleinen worden zelfs aangepast. Kerken worden omgebouwd tot moskeeën, het sinterklaasfeest is verworden tot slavernijdiscussie en er zijn plekken in Nederland waar de kerstboom niet meer welkom is. ­­