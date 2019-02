'Vertrouw Assad, help Syrië én Europa'

Kristel Schurink Masterstudent Midden-Oostenstudies en filosofie en maatschappij in Groningen © -

Een potentiële afspraak over de wederopbouw van Syrië kan binnen het prisoner's dilemma worden beschouwd als een sociaal contract tussen twee gelijkwaardige en rationele spelers. Als hierbij wordt overeengekomen dat de spelers coöperatief zullen handelen, resulteert dit voor beide spelers in nutsmaximalisatie.



Toch voorspelt het dilemma dat beide spelers afzien van een coöperatieve aanpak, omdat rationaliteit ons leert dat individueel handelen in overeenstemming is met indivi­duele nutsmaximalisatie. Dan wint rationeel handelen dus van coöperatief handelen, zélfs als dit uiteindelijk in ieders nadeel is.



Volgens het oorspronkelijke prisoner's dilemma worden twee mensen samen verdacht van een misdaad, maar is er niet genoeg bewijs om hen te veroordelen. Een politieagent doet apart een voorstel aan beide verdachten: als verdachte A bereid is om verdachte B te verraden en B zwijgt, gaat A vrijuit, terwijl B een maximale gevangenisstraf van 10 jaar te wachten staat.



Andersom geldt dit ook voor verdachte B. Als A en B elkaar verraden, krijgen ze alle twee een gevangenisstraf van vijf jaar. Als ze allebei zwijgen, krijgen ze ieder slechts een halfjaar straf. Ook al zou het gunstige besluit voor de verdachten zijn om allebei te zwijgen, zullen zij er toch voor kiezen om elkaar te verraden.



Als de ene verdachte de ander verraadt, is dat namelijk in elke situatie voor de verdachte zelf het meest voordelig. Want verraadt de ander óók, dan is de straf nog altijd lager dan wanneer hij de ander het hand boven het hoofd had gehouden.



Angst voor valstrikken

In het geval van de wederopbouw van Syrië lijken Europa en Assad in dezelfde soort valstrik gevangen: als Assad tegemoetkomt aan de grondwettelijke hervormingseisen van Europa, betekent dit dat Europese en andere landen Assad via diezelfde hervormingen uiteindelijk mogelijk buitenspel kunnen zetten.