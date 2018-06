'Verruïneerd gras Westerpark ligt aan stadsdeel West zelf'

De grote grasmat van het Westerpark ligt er bij als een groot bruin tapijt na conferentie/festival The Next Web. Vanuit het stadsdeel klinkt stoere taal dat The Next Web zal opdraaien voor de schade. En het probleem voor de buurt wordt gerelativeerd: er is opnieuw ingezaaid en het gras zal snel hersteld zijn.



Wat een krokodillentranen en hypocrisie! De verruïneerde grasmat ligt niet zozeer aan de The Next Web, maar aan stadsdeel West zelf. Sinds Koningsdag is het grasveld continu bezet door het opbouwen en afbreken van achtereenvolgend Bevrijdingsdag, de Rollende Keukens en The Next Web.



Bijna een maand lang lagen er rijplaten op het gras, reed er zwaar vrachtverkeer en liepen er duizenden mensen over het gras. Dat het niet goed zou aflopen met die grasmat was voor niemand een verrassing.



Het zou nog geloofwaardig klinken als het de eerste keer was dat dit gebeurde. De verpeste grasmat is echter een terugkerend ritueel dat al tien jaar aan de gang is. In plaats van te kijken naar het oplossen van deze problemen, voert het stadsdeel het aantal evenementen alleen maar hoger op. En wordt de buurt steeds bozer.



Diego Pos en Esther van der Meer, Amsterdam