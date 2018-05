'Verplaatsen van toerisme is geen optie'

Het nieuwe collegeakkoord Een nieuwe lente en een nieuw ­geluid is gepresenteerd. De paragraaf 'Balans in de Stad', bevat ­plannen om de drukte in de stad te beheersen.



"Amsterdam pakt drukte radicaal aan," kopte deze krant twee ­weken geleden, toen deze plannen bekend werden. "Was dat maar waar," dachten wij, ondernemers in de Zouthaven. Het nieuwe college presenteert met veel aplomb plannen om de stad weer leefbaar te maken en de drukte in te palmen.



Chaotische situaties

In werkelijkheid wordt de drukte niet aangepakt, maar worden de problemen verplaatst van het centrum naar de randen van het centrum. Dat ondervinden wij in de Zouthaven nu al dagelijks aan den lijve.



Eén van de plannen van het nieuwe en het oude college is een verplaatsing van de rondvaartboten (en touringcars) vanuit het centrum naar de Zouthaven. Dit kleine haventje bij het Muziekgebouw is niet berekend op het aantal rondvaartboten dat het te verwerken krijgt, met chaotische situaties op het water tot gevolg.