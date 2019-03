'Vernoem straatnamen naar gewone vrouwen'

Goede kop boven het artikel over de vrouwenstraatnamen! 'Geschikte vrouwen te over.' Ja het is waar, we kunnen putten uit een prachtige voorraad vrouwen die door onze maatschappij geëerd mogen worden, een voorraad die steeds wordt aangevuld. Wat me door de jaren wel frustreert is dat er nauwelijks of geen aandacht is voor vrouwen die achter de ­schermen zulk belangrijk werk deden en doen.



Een meer dan substantiële bijdrage

Zoals iemand kan worden voorgedragen voor een lintje zouden we ook mensen moeten kunnen voordragen voor een straatnaam in Amsterdam.

De Cnor zou dan omgebogen kunnen worden tot een commissie die de relevantie van door de burgers voorgedragen namen onderzoekt. Naar mijn vader is in Amsterdam een plein vernoemd, hij was architect in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.



Maar mijn moeder verdient naar mijn mening veel méér die eer, net zoals zo veel andere krachtige en capabele vrouwen die niet alleen hun mannen in de gelegenheid hebben gesteld tot het excelleren in hun vakgebied, maar daar een meer dan substantiële bijdrage aan hebben geleverd.