'Vermeng opinie niet met verkeerd weergegeven feiten'

We controleerden de macht, we toetsten beloftes, we checkten veronderstellingen. Dat is ons vak Milena Holdert en Ghassan Dahhan

Dát is wat wij onderzochten. We controleerden de macht, we toetsten beloftes, we checkten veronderstellingen. Dat is ons vak.



En we ontdekten dat het heel anders zat.



Vervolging

Groeperingen die Nederland steunde, werkten in de meeste gevallen samen met extremistische en terroristische groepen, waaronder Ahrar-al Sham en Al-Qaida. Eén van de gesteunde groeperingen was door het Nederlandse Openbaar Ministerie zelfs als 'terroristisch' aangemerkt. Tot op de dag van vandaag vervolgt het OM een Nederlandse Syriëganger omdat hij zich had aangesloten bij dezelfde groepering die vorig jaar steun kreeg van Buitenlandse Zaken. Dat meldden we dus. We vonden er niets van. Wie het er mee oneens is: meld je bij het OM.



Er was, anders dan het opiniestuk suggereert, veel meer aan de hand. Of het Levant Front nu wel of niet het stempel jihadistisch of terroristisch draagt, lieverdjes zijn het niet. En het Levant Front voldoet al helemaal niet aan het criterium dat de groepen het humanitair oorlogsrecht zouden naleven. Het gaat trouwens om veel meer groepen dan het Levant Front. Uit ons onderzoek bleek dat vrijwel alle gesteunde strijdgroepen zich schuldig maakten aan ernstige mensenrechtenschendingen. Een selectie: martelingen, verkrachting, standrechtelijke executies en het willekeurig bestoken van woonwijken met 'blinde' raketten.