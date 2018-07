'Verlaat die ivoren Haagse toren en kom kijken hoe het écht is'

Minister Stef Blok, zo is in geluidsopnamen te horen die door Zembla zijn onthuld: "Ik begrijp de mensen in Amsterdam-West."



Nee minister, u begrijpt ons allerminst als u de multiculturele samenleving 'niet vreedzaam' noemt. Natuurlijk gaan er dingen fout, maar schilder hele wijken niet af als gevaarlijke banlieues. Dat is een populistische leugen, bedoeld om de eigen achterban te paaien.



In Nederland hebben we gelukkig geen banlieues. Dat is te danken aan de onbaatzuchtige inzet van bewoners zelf. De politiek kan hen beter ondersteunen in plaats van ondermijnen.



Verlaat die ivoren Haagse toren en kom eens kijken hoe het écht hier is in Amsterdam (Nieuw-)West. Als oud-deelraadslid leid ik u graag rond en breng ik u in contact met bewoners die het verschil maken. Mensen die u duidelijk niet kent of begrijpt.



Jeroen Mirck, Amsterdam