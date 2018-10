'Verkeerden beschermd, niemand vervolgd'

Frits Barend Journalist © ANP

Met collega Karskens en de advocaten Knoops en Hamburger maken we ons wél druk! Zware oorlogsmisdadigers mogen zich niet op privacy beroepen.



Ze werden na de oorlog, in achteraf veel te geringe mate, berecht op basis van speciale wetgeving, de zogeheten bijzondere rechtspleging, die zich onderscheidt van het normale strafrecht.



Zo kent de bijzondere rechtspleging bij voorbeeld geen hoger beroep en werd ook met de privacy na de oorlog anders, minder principieel juridisch, omgegaan.



Dat bleek toen oorlogsmisdadiger Pieter Menten in 1977 in een kort geding (ondertekenaar) Hans Knoop het zwijgen wilde opleggen en zijn raadsman zich naast andere overwegingen even­eens beriep op de mogelijke privacyschending.



Knoop mocht hem, zo bepleitte hij, geen oorlogsmisdadiger noemen, had evenmin zijn volledige naam in plaats van zijn initialen in de openbaarheid mogen brengen en moest zwijgen over details uit zijn privéleven die geen verband hielden met het vermeende oorlogsverleden.



Advocaat Max Moszkowicz maakte korte metten met deze baarlijke nonsens. Menten stond in 1977 terecht in het kader van de bijzondere rechtspleging, wat betekende dat wat betreft privacy en verslaggeving de normen van na de oorlog golden en zijn naam mocht worden genoemd.