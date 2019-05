Waar kan de stad nog wél bouwen?, is de verzuchting in Het Parool van woensdag. Het is nu de tweede keer in korte tijd dat een gemeente in de regio van de Raad van State op zijn kop krijgt in het woningbouwdossier. Zouden die Hagenaren dan tegen ­woningbouw in en bij Amsterdam zijn? Vast niet.



Wat is de overeenkomst tussen de Havenstraat (Zuid) en het Hembrugterrein (Havens-West)? In beide gevallen hielden gemeenten weinig of geen rekening met de rechtspositie van de wederpartij - de Tramweg-Stichting, dan wel het Havenbedrijf en de chique frietfabriek.



Het motto is al jaren 'het doel heiligt de middelen' en alleen de rechter kan dat stoppen. Dat is nu dan twee keer achter elkaar gebeurd. Pikt SP-raadslid Tiers Bakker, die aan het woord komt in het stuk, deze boodschap aan het college op?



Nou nee, hij meent zelfs dat je in beroep kunt gaan tegen een uitspraak van de hoogste bestuursrechter (dat kan niet), want dat is inderdaad de werkwijze van de gemeente: nooit je ongelijk bekennen en doorprocederen, totdat de burgerlijke wederpartij de advocaatkosten niet meer kan ­betalen.