'Vergeet alleenstaande moeders niet'

Alleenstaande moeders vallen steevast nét buiten de boot en spartelen in de Amsterdamse grachten

Stel: je bent een moeder en je relatie eindigt, waarmee jouw leven als alleenstaande begint. Vaak gaat het dan zo: je ex heeft het huis op zijn naam, jij hebt de kinderen. Je kunt ergens in onderhuur, hoewel je weet dat dat niet volgens de regels is. Je wordt ontdekt door de woningbouwvereniging. Je krijgt een paar maanden om een nieuwe woning te vinden. Je probeert het in de vrije sector, maar je verdient te weinig - omdat je ook voor je kinderen moet zorgen, werk je parttime.



Een koopwoning is een droom en blijft een droom. Voor 'urgentie' - een plekje hoog op de lijst - kom je nog lang niet in aanmerking. Als je tijdelijk onderdak vindt buiten de gemeente verspeel je je plaats op de lijst van jouw Amsterdam. Ook bij vrienden logeren mag niet. De enige kans is om op straat te komen en een 'crisisgeval' te worden. Dan kun je naar de opvang.