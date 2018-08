'Verbied offeren van dieren voor religies en tradities'

Vandaag wordt het Offerfeest weer gevierd. Net als voorgaande jaren roepen wij samen met andere dierenorganisaties moslims op om geld te offeren in plaats van een onschuldig dier. Dat geld kan gebruikt worden voor plantaardig voedsel en hulp­goederen voor mensen en dieren in nood.



Moslims die al een schaap of een geit besteld hebben, vragen wij om

te overwegen om het dier in leven te laten. Wij bieden opvangplekken aan waar de dieren oud mogen worden. Helaas krijgen we op die oproep geen enkele respons.



Het offeren van dieren is gebaseerd op het herdenken van een oud, wreed verhaal. In de huidige tijd zou zo'n verhaal geen voet meer aan de grond krijgen: een vader die zijn onschul­dige zoon gaat offeren en daar op het laatste moment van weerhouden wordt door een al even onschuldig schaap te offeren.