'Verbazing over 'plofklas' als woord van het jaar is denigrerend'

Door het etaleren van deze nationale ver­wondering omtrent het winnende woord kroop Nederland massaal in de comfortabele 'ja maar'-houding

Er zijn inmiddels boeken volgeschreven over deze twee woordjes, die een uitspraak of een zin volledig tenietdoen. In het geval van de verkiezing van het woord van het jaar was de meest gehoorde zin: "Ja, maar dan zullen wel alleen mensen uit het onderwijs hierop hebben gestemd."



Tja, hoort dat niet een beetje bij de vrijheid die democratisch stemmen met zich meebrengt? En zegt dit wellicht niet iets over de betrokkenheid van onderwijsmensen en de noodzaak van het zoeken naar oplossingen rondom de situatie van het gewonnen woordje?



Devaluatie van topprestaties

Deze reacties staan niet op zichzelf. De fatale 'ja maar'-houding komt helaas ook geregeld tot uiting bij sportuitslagen.



Lees de diverse nieuwsberichten erop na en je komt erachter dat Dafne Schippers in augustus op de WK atletiek de 200 meter mede won door de afwezigheid van twee andere favorieten. Schippers wil van een devaluatie van haar topprestaties echter niets weten. "Wie er niet is, telt niet mee," redeneerde ze onlangs cool en geheel terecht in een interview in NRC Handelsblad.



Het stemt me triest dat deze sportvrouw zich meermaals moet verdedigen omdat ze goud heeft gewonnen. Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld?



Ik hoop dan ook van harte dat men in gaat zien dat 'plofklas' niet zomaar een woord is, dat door een zogenaamde ongelijke strijd het goud heeft gewonnen in een woordverkiezing. Liever nog zou ik, net als Tweede Kamerlid en bedenker van het woord, Paul van Meenen, zien dat het woord snel in de vergetelheid zal raken. Net als die nare 'ja maar'-houding.