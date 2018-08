'Veel vmbo'ers staan in de maatschappij met 3-0 achter'

Aan de andere kant bevordert tolerantie empathie. De geschiedenis laat zien dat men door tolerantie rechten heeft kunnen verwerven, zoals vrijheid van godsdienst. Om burger te kunnen zijn, dien je getolereerd te worden of je hebt de privileges om anderen te tolereren.



Die privileges hebben vmbo-leerlingen vaak niet en getolereerd worden zij ook niet altijd. Daar zelf verandering in kunnen brengen, begint met die situatie herkennen en ­bevragen.



Zelf het verschil maken

Het museum heeft speciaal voor leerlingen van het vmbo het programma Voices of Tolerance ontwikkeld. Vanuit de gedachte dat juist deze leerlingen de spanningen van tolerantie ervaren. In dit programma leren leerlingen hun eigen ideeën en vooral hun (leer)ervaringen over tolerantie vorm te geven.



De inbreng van leerlingen is leidend; onderwerpen worden niet vermeden of gestuurd. Door de dialoog aan te gaan, leren zij te onderhandelen met de perspectieven van de ander.



Hierin wordt ook duidelijk dat tolereren of ­accepteren niet altijd wenselijk is. Soms moet je intolerant zijn om democratische waarden te beschermen. Leerlingen krijgen daarmee inzicht in de opties die zij hebben in de samen­leving. En hoe ze zelf verschil kunnen maken.



Kensey heeft door Voices of Tolerance geleerd het verschil te maken. Op de dag van de tolerantie sprak hij voor ruim 500 docenten, over tolerantie. "We moeten kritisch durven zijn en verschillen bespreekbaar maken. Anders blijven we langs elkaar leven." Hij werd serieus genomen.