'Vaste prik: outsider deelt mokerslag uit'

Met zijn eclatante overwinning op 20 maart bracht Thierry Baudet het politieke bestel een 'mokerslag' toe, meldden de media de volgende dag. Bij de eerste de beste gelegenheid is zijn Forum voor Democratie de grootste partij geworden in de Eerste Kamer: het is dus een 'historische uitslag'.



Maar in werkelijkheid komen sinds ruim een halve eeuw bij Nederlandse verkiezingen telkens opnieuw outsiders als een duveltje uit een doosje.



Ga maar na: in het roemruchte jaar 1966 behaalde de nieuwkomer Hendrik Koekoek met zijn Boerenpartij bij de Statenverkiezingen zeven procent, wat in de verhoudingen van toen al een 'aardschok' was. In het jaar daarop won de journalist Hans van Mierlo met zijn D'66 ineens zeven zetels in de Tweede Kamer, ook een mokerslag tegen het establishment. Niet lang daarna scoorde de gortdroge ambtenaar Wim Drees junior in één klap acht zetels.



Het duurde daarna geruime tijd tot in het begin van deze eeuw de flamboyante Pim Fortuyn postuum doorbrak met 26 Tweede Kamerzetels. Vervolgens hebben we Geert Wilders, die virtueel dertig zetels scoort. Daarop volgt nu de zegepraal van Thierry Baudet.