Waarom krijgt premier en historicus Mark Rutte het niet over zijn lippen om Zwarte Piet racistisch te noemen?

Dat we behoedzaam moeten zijn met het inzetten van zware woorden betekent alleen niet dat we ze moeten vermijden wanneer ze op hun plaats zijn. Waarom krijgt premier en historicus Mark Rutte het niet over zijn lippen om Zwarte Piet racistisch te noemen? De reden is vanzelfsprekend ordinair: hij vreest daarmee kiezers te verliezen.



Daarnaast zien Nederlanders zichzelf graag als vrij van smet: van het hardnekkige idee dat we allemaal verzetshelden waren in de oorlog tot motto's als "voor mij is iedereen gelijk, dus ik ben niet met ongelijkheid bezig".



Men gaat er vaak doodleuk aan voorbij dat je racistisch of antisemitisch kunt handelen of spreken, zonder doorgewinterde Ku Klux Klanner te zijn. Niet zo gek dus dat het benoemen van racistische en antisemitische canards felle reacties opwekt.



Het lijkt me van groot belang dat we niet terugdeinzen voor sterke termen - "Jeetje, daar zeg je nogal wat" - omdat het risico bestaat dat daarmee foute zaken onbesproken blijven.



Het (onbedoeld) refereren aan eeuwenoude anti­semitische laster betekent niet meteen dat je staat te juichen naast de poort van Auschwitz; bijzonder kwalijk zijn dit soort uitglijders wel. Het had de krant gesierd als ze meer hadden gedaan dan geruisloos de online zinsnede aanpassen.



Reactie van de hoofdredactie:

Een ongelukkige formulering in de necrologie van Stan Lee leek, onbedoeld, te zinspelen op een antisemitisch stereotype. De krant betreurt het als lezers hierdoor zijn gekwetst.



De redactie is zich bewust van het oorlogsverleden van de krant. Dat wordt door ons gerespecteerd en gekoesterd. Het Parool neemt bovendien haar taken als hoeder van het vrije woord serieus. Sterker: dat is de basis van ons bestaan.