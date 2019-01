'Van der Staaij gaat tegen de Grondwet in'

De heisa over de Nashvilleverklaring is wat belachelijk. De ondertekenaars, waaronder de reliclown Kees van der Staaij, deden niets ­anders dan een mening uiten, eentje die al lang bekend was. Verwerpelijke meningen uiten is een grondrecht, zolang ze niet in strijd zijn met de wet.



Zoals het natuurlijk ook een grondrecht is om de idioten die het woord van God zo verkrachten af te branden. Beter is echter om hun ­rariteit dood te zwijgen. En ware christenen zullen hun kerken mijden.

Leo Jacobs, Amsterdam



Koning Willem-Alexander is mijn koning wanneer hij zich als ­protestant en als staatshoofd zou uitspreken tegen de weerzinwekkende uitingen van de heer Van der Staaij. Dan ben ik bereid het komende jaar om niet het koninklijk zilver te poetsen. Ik hoop het druk te krijgen.

Matthijs Hoogland-Mater, Amsterdam



De kritiek van zowel predikanten als politici op de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring over ­onder meer homoseksualiteit heeft iets hypocriets. Zulke predikanten nemen kennelijk afstand van hun ­eigen 'geopenbaarde', gezagheb­bende Bijbel en geloofsartikelen.



Want in zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt de homoseksuele praktijk met klem veroordeeld. Betreffende politici horen we nauwelijks als het gaat om vergelijkbare standpunten in de islam. De SGP neemt de Bijbelteksten over homoseksualiteit serieus en dat is bekend.



De vrijheid van godsdienst en van ­meningsuiting geeft ook orthodoxe christenen de ruimte om hun standpunt over homoseksualiteit uit te dragen. Het is wat anders als gelovigen hun orthodoxe standpunt tot wet willen verheffen. Dan worden homoseksuele mensen gekneveld in hun vrijheid.



In de publieke ruimte moet de staat vrijheid van godsdienst en van meningsuiting binnen de ruimte van de seculiere wetten garanderen, zonder zelf partij te kiezen.

Paul Schermers, Apeldoorn