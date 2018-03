'Vage slogans helpen de kiezer absoluut niet'

Tast u ook zo in het duister? Hoe te stemmen?



De verkiezingsleuzen zijn niet bepaald behulpzaam bij het maken van een keuze.



D66 wil 'aan het werk voor Amsterdam', want 'D66 krijgt het voor elkaar'. Het? Wat dan precies?



'Kies voor doen,' spoort de VVD ons aan, vanuit de gedachte dat doen beter is dan niets doen, al is dat in de politiek lang niet altijd zeker.



Een affiche roept mij toe met de vraag wie ik denk dat meer doen voor mijn veiligheid: de 'schreeuwers' of de 'doeners'? Voor de laatste moet ik bij de VVD zijn! De PvdA heeft 'hart voor Amsterdam', is 'voor een stad voor iedereen' en wil 'een thuis voor iedereen' bieden.



Het zou ook eens anders moeten zijn.



Het raadplegen van de verkiezingsprogramma's helpt je evenmin verder, vooral door hun gebrek aan exactheid. Alle grote partijen willen meer woningen voor 'middeninkomens' zonder aan te geven wanneer ik een middeninkomen heb, met name voor 'middenhuren'.



Maar hoe hoog worden die dan? Het is een relatief begrip. De SP wil zelfs een maximumhuur invoeren voor jongerenwoningen zonder er echter bij te melden hoeveel die dan zal bedragen.



Dorpsgekken

In arren moede ging ik daarna te rade bij zowel de Stemwijzer als het Kieskompas. Volgens de eerste komen mijn opvattingen het meest overeen met die van de naamloze lijst Van Oudenallen (waarachter zich De Amsterdamse Juffers verschuilen), ex aequo met het U-Buntu Connected Front.



Volgens het Kieskompas daarentegen hoor ik met mijn meningen het meest bij De Stem van de Straat, waarvan de lijst wordt aangevoerd door Steve Brown.