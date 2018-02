'Vaderlandse trots is vooral iets van nu'

Het verleden is geen à-la-cartemenu voor opportunisme, eigenwaan of geschiedenisvervalsing

Grabbelton

Als de trots zou berusten op een soort collectieve, historische verdienste van het heden, is hij pas terecht als de geschiedenis in haar complexiteit wordt begrepen. Dat is moeilijk, omdat trots meer is geïnteresseerd in moraal dan in historische feitelijkheid. Het verleden is altijd een grabbelton, maar daarom nog geen à-la-cartemenu voor opportunisme, eigenwaan of geschiedenisvervalsing.



Toch blijven samenhorigheid en solidariteit - patriottisme, zo u wilt - niet minder noodzakelijk. Daarom is een verantwoordelijk burgerschap interessanter, want meer mobiliserend, dan het korset van het nationalisme of de trots die ervan de schutkleur is. Als geschiedenis daartoe kan inspireren, des te beter.



Omdat elke gemeenschap rituelen nodig heeft, is het ook gepast om de symbolen van de samenhorigheid te vieren. Maar ze krijgen pas betekenis als het vieren samengaat met bezinning erover. Wie zich beroept op het verleden om gevoelens van vandaag te stutten, maar al te selectief is in de historische perceptie, straalt, paradoxaal genoeg, geen trots, maar vooral ­onzekerheid en zelftwijfel uit.



Wat dat schaatsen betreft is dit wel zeker: dat niet hoeft te worden gerekend op een noemenswaardige Belgische (of Luxemburgse) bijdrage in de trots op de ­medailles die Team Benelux straks uit Peyongchang mee zal brengen.