'UvA, dupeer niet ene student om andere te huisvesten­'

Geachte Universiteit van Amsterdam. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Kyle, 19 jaar en ik studeer sinds dit academisch jaar Communication Science aan jullie universiteit. Ik woonde aan het begin van dit studiejaar nog in een klein dorpje middenin het Groene Hart, Zevenhoven.



Dat is een prachtig dorp waar het altijd heerlijk rustig is en zelden wat gebeurt, maar als student heb je er niet veel meer te zoeken. Het helpt zeker niet dat ik anderhalf uur onderweg ben om van deur tot deur met het openbaar vervoer op de campus te komen.



Aan het begin van het academisch jaar was mijn plan om in het eerste jaar thuis te blijven wonen. Helaas bleek de 3 uur per dag reizen in ­combinatie met het volle rooster heel erg vermoeiend. Ook kon ik mijn nieuwe vrienden van mijn studie niet na collegetijden zien zonder ergens in Amsterdam te blijven, aangezien de laatste bussen naar huis al om half 12 gaan. Sindsdien ben ik op zoek naar een ­kamer in Amsterdam.



Zoals bekend is bij het algemene publiek is het niet makkelijk voor een student om een kamer te krijgen in Amsterdam. Na een redelijke tijd zoeken kwam ik een Facebookpost tegen. De Bijlmerbajes werd verhuurd aan studenten en net-werkenden als woonruimte. Ideaal. Ik heb als de wiedeweerga gereageerd en ik had geluk. Ik was op tijd erbij.



Bouwen en slopen

Begin maart, betrok ik mijn eigen cellen in de Bijlmerbajes en was ik in de wolken. Er werd ons toegezegd dat we waarschijnlijk tot augustus zouden kunnen blijven, maar dat niks zeker was omdat het lag aan de bouwplannen van de gemeente. Helemaal goed, dan gaan wij eruit als het gebouw gesloopt wordt!