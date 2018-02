'Uniek ambt komt onder druk te staan'

Een polariserende campagne zou de geloofwaardigheid ondermijnen

Dit is veel lastiger in het geval van een gekozen burgemeester, die een mandaat heeft van de bevolking, al dan niet op basis van een eigen politiek programma. Het is simpelweg onverdedigbaar om, bij een verschil van inzicht tussen raad en college, het ene kiezersmandaat boven het andere te stellen.



Veel politieker

Als er iets duidelijk werd het afgelopen jaar in Amsterdam, is het wel dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan een zeer geliefde burgemeester was. Hij was geen gekozen burgemeester.



We zullen nooit weten of zijn draagvlak onder de bevolking net zo groot zou zijn als hij verkozen was. Zijn functie zou in elk geval veel politieker van aard zijn geweest. Dat is onmiskenbaar een bedreiging voor de verbindende rol die zo kenmerkend is voor een bekwame burgervader. Het is niet voor niets dat burgemeesters en wethouders in Nederland behoorlijk meer vertrouwen genieten dan politici.



We moeten er toch niet aan denken dat de ene kandidaat de ander de loef afsteekt in strijd om het hoogste ambt van de stad? Een polariserende campagne zou de geloofwaardigheid van de nieuw te kiezen burgemeester ondermijnen.



Het benoemen van de burgemeester is geen democratisch tekort, maar een waarborg tegen al te veel opportunisme in de gemeentepolitiek.