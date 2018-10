'Uitspraak rechter bewijst noodzaak slot op Schiphol'

Lammert van Raan

Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Lammert van Raan. © ANP

Het merendeel van die uitstoot vindt plaats in hoge luchtlagen met een extra schadelijke uitwerking. Vliegtaks, CO2-belasting, investeringen in schonere technologie, biobrandstof en investeringen in hogesnelheidsspoorlijnen zijn slechts symboolpolitiek. Het blijft een druppel op een gloeiende plaat zolang de luchtvaartsector niet substantieel krimpt.



Van de in liberale en conservatieve kringen gepropageerde zelfregulering mogen we niks verwachten. De International Civil Aviation Organisation is zelf verantwoordelijk voor maatregelen tegen uitstoot: een variant op de slager die zijn eigen vlees mag keuren. De luchtvaartindustrie is er tot in haar diepste vezels van overtuigd dat ze ongebreideld door kan groeien.



Maatschappelijke draagvlak

Groeien kan altijd. Tot je morbide obesitas hebt. Op dat punt zijn we beland. Elk investeringsbesluit over Lelystad, Schiphol en andere luchthavens heeft tientallen jaren gevolgen voor de levenskwaliteit en gezondheid van omwonenden en komende generaties.



De rechter heeft zich nu voor de tweede keer uitgesproken ten faveure van het klimaat. Jonge politieke talenten stelden een klimaatmanifest op met D66-coryfee Jan Terlouw. Éminences grises binnen de VVD als Nijpels en Winsemius pleiten voor een radicale wijziging van het voorliggende klimaatcompromis.



Het maatschappelijk draagvlak voor een wijziging van het vluchtschema is groter dan ooit. Dit is het moment voor vliegpartijen als VVD en CDA om ook hun koers drastisch bij te stellen.