'Uitsluiting van werk? Dan kun je je beter aanpassen'

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) wil werkgevers verplichten discriminatie bij het sollicitatieproces tegen te gaan. Volgens tv-programma Radar bleek begin dit jaar dat minderheden inderdaad vaak worden uitgesloten bij vacatures. Ook de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) wil harder optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.



Velen zullen deze maatregelen toejuichen, maar worden de benadeelde groepen hiermee wel echt geholpen? Wetgeving versterkt namelijk het idee dat de oplossing van hun probleem buiten henzelf ligt en het wakkert boosheid en slachtofferschap aan.



Het is waar dat minderheden met een niet-westerse achtergrond meer last hebben van discriminatie dan anderen bij het vinden van betaald werk. Dat is vervelend en vaak vernederend. Je kunt hier schande van spreken, maar is het voor de werkgever onlogisch te oordelen op basis van vermeende groepseigenschappen?



Vooroordelen hebben we allemaal als we moeten beslissen op basis van beperkte informatie. Als je 's avonds laat vier onbekenden in een donker steegje ziet, wil je weten of het gaat om jonge skinheads of oude nonnen. Je discrimineert dan op leeftijd, geslacht en uiterlijk. Doe je dat niet, dan loop je wellicht meer risico.



Boosheid

Is de boosheid over discriminatie bij sollicitaties terecht? Niet altijd. Ook werkgevers willen risico's vermijden. Ze vinden dat bepaalde groepen meer kans geven op arbeidsconflicten, ziekteverlof of miscommunicatie. Natuurlijk willen werkgevers voornamelijk afgaan op iemands cv, maar daarmee kun je een kandidaat niet volledig inschatten. Ze gaan dus af op groepskenmerken, hoe jammer ook.