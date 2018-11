'Udo Kok spreekt denigrerend over de ADM-bewoners'

Wethouder Udo Kock vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn 'met de privileges van de ADM-bewoners'. Alleen dan zijn ze welkom op de slib­velden naast de voormalige waterzuivering, vlak naast de wijk 'Jeugdland' in Noord.



Ik weet niet precies welke privileges hij bedoelt, maar de toon is gezet. ­Zeker als je de strenge regels leest die ook voor alle andere Amsterdammers zouden gelden: geen barbecue, er mogen geen feesten worden georganiseerd en ook het water van het Noord-Hollands Kanaal is verboden terrein voor de ADM'ers.



Ik vraag me af of Udo Kock wel eens zomers in Noord is geweest, maar daar wordt, net als in de rest van Nederland, in de wijken lekker gebarbecued. En ook in het Noordhollandsch Kanaal wordt heerlijk gezwommen, dus waarom zouden de ADM-bewoners dat niet mogen?