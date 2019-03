'Ubers zijn een permanente kwelling aan het worden'

De reportage in Het Parool van dinsdag over jonge Uberchauffeurs op training is ontluisterend, hoewel niet verbazend. Ongelukken liggen nooit aan hen.



Nee! Jongens, dat is het verkeerde antwoord. Alle ongelukken tussen een 'sterke verkeersdeelnemer' en een zwakke zijn altijd de schuld van de eerste.



Je had namelijk stapvoets kunnen rijden. Snel rijden is een keuze, geen plicht. Alleen op de snelweg geldt een minimumsnelheid. En ja, ik ben die sukkel in een trage huurauto die jullie links én rechts inhalen.



Die taxi's zonder daklicht zijn een permanente kwelling aan het worden, zeker nu snorfietsers de rijbaan met ze moeten delen. Tijd om ze te verbieden?



Bijvoorbeeld door ze voortaan alleen nog maar via de plus- en hoofdnetten te laten rijden. Alle woonstraten zijn dan alleen nog toegankelijk voor een paar gegunde lokale taxicentrales die zich nu al specialiseren in doelgroepenvervoer.



Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Wedden dat ook hier nationale wetgeving weer in de weg zit bij het oplossen van een Amsterdams probleem?



Reinder Rustema, Amsterdam