'Twijfel over teruggave roofkunst is verwerpelijk'

Geen gewone verkoop

Het is hem blijkbaar niet bekend dat veel Joden al snel 'door omstandigheden van de oorlog' hun banen en dus inkomsten kwijtraakten. Dat Joden in de hoop te overleven of onderduik voor kinderen of ouders te regelen 'vrijwillig' goederen en bezittingen verkochten aan een 'koper te goeder trouw'. Het voormalig lid van de Hoge Raad ziet zo'n verkoop als een 'gewone verkoop'.



Hammerstein: 'In het geval dat de oorspronkelijke eigenaar na de oorlog de mogelijkheid heeft gehad de transactie aan te vechten maar dat heeft nagelaten, kan dit een aanwijzing zijn dat dit zo is.'



Pardon?



Los van het feit dat verreweg de meeste 'oorspronkelijke eigenaren' niets konden aanvechten omdat ze waren vermoord, toont Hammerstein weinig kennis van Joodse overlevenden na terugkeer uit onderduik of kampen. Zij hadden wel iets anders aan hun hoofd dan 'de transactie aan te vechten' over zilveren schaaltjes, gouden sieraden of waardevolle schilderijen.



Als overlevende wilde je weten of je ouders, grootouders, kinderen, broers of zusters hadden overleefd. Was je blij als je een dak vond om onder te wonen.