'Tussenschot belangrijker dan problemen in de stad'

De gemeente Amsterdam zit niet stil, zo bleek laatst weer bij café De Zwart op het Spui, waar ik vaste bezoeker ben. Tussen het terras van het café en de naastgelegen snackbar stond al zolang ik me kan herinneren ter afscheiding een schot.



Een houten schot zoals je er veel ziet in onze stad, met glas als bovenste helft. Het biedt de terraszitters beschutting, gezelligheid en warmte van de opgehangen radiatoren. Na al die jaren stelde de gemeente zich de vraag: voldoet het schot wel aan alle voorschriften?



Niet dat er ook maar iemand geklaagd had, maar dat is kennelijk geen punt. En jawel, bepaalde details van het schot bleken niet helemaal in de regels te passen, dus het moest weg.



Protesten van Bram en Evelien, de eigenaars, mochten niet baten. Café Hoppe, aan de andere kant van De Zwart, heeft ook een schot. Dat hoeft niet weg, want dat staat op de hoek. Dat snapt elk kind, toch?



De binnenstad is verworden tot een speeltuin voor vastgoedspeculanten, hotelketens en inhalige huurbazen; in sommige wijken fluiten de kogels de bewoners om de oren; jonge mensen kunnen geen betaalbare woning vinden. Maar de gemeente heeft kennelijk alle tijd voor veel gewichtiger zaken.



Treurig word je ervan.



Piet van Kalken, Amsterdam