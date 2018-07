'Trek salaris basisonderwijs naar dat van voortgezet onderwijs'

Niemand in Den Haag die zich verantwoordelijk voelt voor de situatie

Dat bleken doodgewoon bezuinigingsmaatregelen te zijn geweest in een mooi verpakt verhaal. In al behoorlijk volle klassen kwamen kinderen die toch echt een andere omgeving nodig hadden. Beleidsmakers in Den Haag wilden de seintjes uit het onderwijs niet horen, en nog steeds niet, ook na de stakingen (erg ongebruikelijk in het onderwijs) ­gebeurt er bar weinig om het beroep aantrekkelijk te maken.



Men tovert nu verkorte opleidingen uit de hoge hoed: over kwaliteit gesproken! Het wordt echt tijd om de werkdruk te verminderen. Stop met de methode onafhankelijke toetsen. De leerkracht toetst zijn of haar onderwijs ook via de gebruikte ­lesmethodes. Daar ziet hij of zij wat de leerling de afgelopen weken opgedaan heeft van de lessen en kan indien nodig ingrijpen.



Stop met 'Passend onderwijs' en trek het salaris op naar het niveau van het voortgezet onderwijs. Die maatregelen hadden jaren geleden ­genomen moeten worden, nu zitten we met de handen in het haar.



Niemand in Den Haag die zich verantwoordelijk voelt voor de situatie. Die situatie is niet verrassend: men wist het al jaren.



Jan van Veen, voormalig directeur OBS Kudelstaart