'Tot nooit meer ziens, Winterparade in de RAI'

"Het slechtste uitje ooit," verzuchtte mijn kleindochter na de Amsterdamse Winterparade bij de RAI. Eigenlijk waren we al gewaarschuwd bij de kassa, waar drie ontevreden meiden tevergeefs hun entreegeld terugeisten.



Maar goed, wij gingen met onze twee kleinkinderen, dat was vast anders. Toegang tot het terrein 7,50 euro voor personen boven de 12 jaar, aldus de website. Bij de kassa te betalen: 8,50 per persoon.



Ons doel was vooral de schaatsbaan, dus snel twee paar schaatsen gehuurd voor de kinderen, à raison van 7,50 euro per paar.



Helaas bleek echter dat wij zelf zonder schaatsen niet de baan op mochten om de kinderen, die nog niet kunnen schaatsen, te begeleiden. Voor ons was het geen optie dan ook maar schaatsen te huren want het was te lang geleden dat we op de ijzers hadden gestaan.