'Toon meer begrip voor woningdelers in Amsterdam'

Amsterdam zou net als Londen en Berlijn een soepeler beleid ­moeten nastreven

Sinds januari van dit jaar zijn er weer nieuwe regels. Voortaan zou alleen de eigenaar van het pand nog een omzettingsvergunning hoeven aan te vragen als er sprake is van woningdelen. Daarnaast moet er een woonkamer van bepaalde omvang zijn en zijn er geluidseisen.



Afschrikwekkend

Dat is niet onredelijk. De vergunning bleek echter 533 euro aan leges te kosten. Dat schrikt verhuurders en woningdelers af. Bovendien heeft de verplichte vergunning averechtse effecten op de waarde van de woning: volgens de waarderingsregels van banken wordt de waarde mogelijk naar beneden bij­gesteld.



Hypotheekverstrekkers kunnen die ­lagere woningwaarde problematisch vinden. En het komt voor dat woningdelers onder druk worden gezet om te vertrekken, omdat de verhuurder niet wil meewerken aan een bestaand geval van woningdelen in zijn pand.



Volgens wethouder Ivens was de vergunning nodig om op te kunnen treden bij overlast. Er moest een document zijn waarmee toestemming werd gegeven voor het woningdelen, zodat de toestemming ook weer was in te trekken als er regels werden overtreden.



Maar als de regels door woningdelers en verhuurders als onrechtvaardig of onuitvoerbaar worden gezien, zal er een grijs gebied blijven bestaan. De aan geluidsisolatie gestelde eisen jagen verhuurders van wat oudere panden op kosten, terwijl deze isolatie niet verplicht is voor bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen. In veel gevallen is zo'n gezin op zijn minst net zo overlastgevend als drie werkende vrienden. Het gaat in veel gevallen helemaal niet om feestvierende studenten, maar om bijvoorbeeld starters die na hun studie graag in Amsterdam willen blijven wonen.