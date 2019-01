'Toerismebelasting is veel te laag'

Afgelopen week presenteerde de Amsterdamse Ombudsman zijn eindverslag over de binnenstad in Amsterdam. Het rapport bevestigt wat alle Amsterdammers al wisten: het centrum is, zeker 's nachts, verworden tot een vervuilde, wetteloze jungle waarin de massaal toegestroomde toeristen de stad behandelen als hun eigen attractiepark.



Het rapport staat dan ook niet op zichzelf: verhalen over de monocultuur in de binnenstad, vervuiling en toenemende drukte komen bijna wekelijks in het nieuws. Het lijkt er dan ook op dat Amsterdam een kantelpunt heeft bereikt.



Verdubbeling toeristen

Het aantal toeristen is sinds 2000 bijna verdubbeld. Inmiddels is de hoteldichtheid in Amsterdam al hoger dan in Brugge en niet ver verwijderd van Venetië. De huidige verwachting is dat het aantal bezoekers in Amsterdam in 2030 met 50 procent zal zijn toegenomen, tot bijna 32 miljoen. Bij dergelijke ontwikkelingen hou je je hart vast voor wat de Amsterdamse ombudsman in 2030 zal opschrijven over de binnenstad.