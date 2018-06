'Toekennen ICT-portefeuille aan Touria Meliani is naïef'

In Het Parool van zaterdag stond een interview met de nieuwe wethouder van Kunst & Cultuur Touria Meliani. Wat ontbreekt in het artikel is dat ­Meliani ook wethouder wordt van ICT.



Wellicht dat zij als 'onbevreesde overlever' het ontbreken van politieke ervaring kan overwinnen, maar het ontbreken van kennis of ervaring op het gebied van ICT of digitalisering lijkt toch minder overkomelijk.



Over de ICT binnen de gemeente schreef Het Parool immers vorige zomer nog dat bij meer dan de helft van de grote projecten sinds 2012 sprake is van kostenoverschrijding en vertraging, wat de gemeente vele miljoenen heeft gekost. De Dienst ICT is in 2011 zelfs onder curatele gesteld.