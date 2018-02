'Tijd voor excuses aan Geert Dales om Noord/Zuidlijn'

Frits Huffnagel © ANP Dat die lijn er is gekomen, ­hebben we in hoge mate aan Geert Dales te danken

Ze waren te laf om gevolg te geven aan het verzoek van Dales om die beschuldiging in de enquête onder ede te herhalen.



Excuses kwamen er ook nooit, hoewel de raadsenquête concludeerde dat de gemeenteraad geen informatie was onthouden.



Lasteraars

Een van de lasteraars, bestuurder Jeanine van Pinxteren van stadsdeel Centrum, prees onlangs in Het Parool de vele zegeningen van de Noord/ Zuidlijn ('de spreiding van drukte zal makkelijker worden, de binnenstad wordt beter bereikbaar, openbare ruimte wint aan kwaliteit, het Rokin is nu al fantastisch en net als steden met een tgv-station krijgt een hele buurt een impuls door de metro').



In 2002 stemde ze, met de hele GroenLinksfractie, tegen de aanleg toen andere fracties wel het lef hadden voor te stemmen. Ze had toen dezelfde argumenten als ze nu in Het Parool met ons deelt.



In 2009 stond ze vooraan om Dales te beschimpen en belasteren. In haar kielzog vele anderen.



Het lijkt me een goed begin wanneer de tot inzicht gekomen Van Pinxteren start met het aanbieden van excuses aan Dales. Goed voorbeeld doet goed volgen.



Op 22 juli gaat de metro rijden. Het zal storm lopen. Dat die lijn er is gekomen, ­hebben we in hoge mate aan Geert Dales te danken.



Ik denk dat de tijd is aangebroken voor een passend ­eerherstel.