'Tijd voor een Noordas'

Na het stuklopen van het zoveelste megalomane plan voor winkelcentrum Boven 't IJ is de berichtgeving weinig hoopgevend. 'Buikslotermeerplein toch geen regionaal winkelcentrum'(14 maart) en 'Buikslotermeerplein, is er nog hoop?' (29 maart), aldus de koppen in deze krant. Het zojuist gesneuvelde plan was er een in een lange reeks.



Die begon al in de jaren negentig van de vorige eeuw onder de noemer 'CEZAN' (Centrale Zone Amsterdam Noord). Meer dan 20 jaar lang lukt het niet om het centrumgebied van Noord te vitaliseren. Inmiddels is het winkelcentrum zieltogend. Leegstand en verloedering steken de kop op. Maar dat is nergens voor nodig.



Sinds de opening van de Noord/Zuidlijn is het Buik-slotermeerplein zeer goed bereikbaar. De ligging aan de Ring A10, het regionale busstation en de beginhalte van de Noord/Zuid-lijn maken van het ooit wat perifere gebied een hoofdstedelijke toplocatie.



Als we het Buikslotermeerplein vergelijken met soortgelijke winkeldistricten (Amsterdamse Poort/Arena; Groot-Gelderlandplein/ Zuidas) is het een van de best bereikbare. Wat is dan het probleem?



Als probleem wordt genoemd dat alle panden in verschillende handen zijn, die van allemaal eigenwijze middenstanders. Maar in een tijd van winkelcentra met uniforme grootwinkelbedrijven en -ketens is dat toch juist sterk? Wees blij dat Buikslotermeerplein niet in dezelfde mal zit als Amstelveen en Gelderlandplein.



Dood paard

Het winkelcentrum lijkt een dood paard. Twintig jaar trekken en dan nog komt het niet tot leven. Maar moet je wel aan het páárd trekken? Kun je er niet beter een calorierijke drink- en voederbak naast plaatsen? Het onderliggend probleem van het winkelcentrum is het gebrek aan koopkracht in de omliggende wijken. Noord is een van de armste delen van Amsterdam en kampt met lage werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.