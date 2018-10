'Tijd voor echte handhaving van de arbeidsmarkt'

In het gebouw van de Tweede Kamer is de fractie van het CDA gehuisvest in de oude vertrekken van het ministerie van Justitie, waarbij Sybrand Buma het vroegere kantoor van de minister van Justitie toegewezen heeft gekregen.



Boven de deur die naar dit historische kantoor leidt staat de spreuk 'Je maintiendrai' ­ofwel 'Ik zal handhaven'. Wat ons betreft is deze spreuk de kern van de inbreng van het CDA bij de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans, die binnenkort naar de Kamer komt.



De arbeidsmarkt in Nederland is, als gevolg van jaren van aanmodderen op het ministerie en halve compromissen in de politiek en de polder, een broedplaats geworden van schijnconstructies en nepcontracten.



Het gevolg hiervan is dat er in Nederland te veel nep-zzp'ers rondlopen die onvrijwillig onverzekerd zijn en geen pensioen opbouwen. Daarnaast zijn er duizenden flexwerkers die, in strijd met de wet, nog steeds geen vast contract hebben.



Goedbedoelde wetsvoorstellen

Toch kiest ook Rutte III er niet voor om deze problemen voldoende aan te pakken. Zo werd, in plaats van de bestaande wetten uit te voeren, de zoveelste wijziging in het arbeidsrecht aangekondigd in het regeerakkoord. Op die manier heeft minister Koolmees, net als zijn voorganger Asscher, de ondankbare taak gekregen het wiel opnieuw uit te vinden.



Het gevolg is meer strijd binnen de polder, meer onnodige debatten in de Kamer en nog meer stapels goedbedoelde wetsvoorstellen, die uiteindelijk hun doel zullen missen.