'Tijd om White Christmas uit het repertoire te schrappen'

Als het al sneeuwt in december, is dat een laagje van niks

Tweede voorbeeld: Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Decennialang hebben we deze evergreen gedachteloos meegezongen, maar wat is hier eigenlijk de boodschap? Een rendier dat onmiskenbaar voortdurend te diep in het glaasje kijkt, wat zich uit in een rode neus en waardoor het de risee is van zijn soortgenoten.



Een pijnlijke bespotting van een edel dier dat zelfs in de zelfbenoemde 'humani­taire grootmacht' Zweden maar al te vaak eindigt op het bord van een onbehouwen vleeseter.



De kroon wordt gespannen - in negatieve zin wel te verstaan - door het welbekende White Christmas. Kijk, toen dit lied voor het eerst furore maakte, had het nog enige realiteitswaarde: we hádden geregeld een witte kerst. Maar die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Als het al sneeuwt in december, is dat een laagje van niks. En sinds de vergaderflop in Katowice is de kans miniem dat dit nog gaat veranderen.



Hierdoor krijgt die dromerige tekst onmiskenbaar een heel andere, uiterst bedenkelijke lading: het verlangen naar een kerstfeest met een onbevlekte witheid oftewel zonder niet-witte mensen. Alsof de Ku Klux Klan aan het woord is. Hoogste tijd om het lied uit het repertoire te schrappen. En laten we in één moeite door zanger Bing Crosby, die ooit als blackface is opgetreden, op de zwarte lijst zetten. Hij is weliswaar dood, maar beter laat dan nooit.



Zei ik zwarte lijst?



Excuus, ik bedoel natuurlijk: de lijst van foute mannen die nog slechts te redden zijn met een bijscholingscursus aan het Sunny Bergman Instituut voor Toegepaste Correctheid in Vrouwenveen.



Paul Brill