'Tijd om uit keurslijf mannelijkheid te stappen'

Feminisme is goed omdat het betrokken vaderschap bevordert

Feminisme is goed voor jongens, omdat het ruimte biedt om over dingen te praten waar ze anders niet over praten. Het blijkt dat ze dat graag willen. Feminisme erkent dat jongens meer mens zijn dan man-in-wording en gaat ­ervan uit dat jongens en meisjes over een volledig menselijk potentieel beschikken dat erom vraagt te worden ontplooid en ingezet.



Zorgen

Feminisme is goed voor jongens en mannen, omdat het betrokken vaderschap bevordert. Rolpatronen, (on)gelijkheid en geweld worden tussen generaties doorgegeven. Feminisme erkent dat mannen mensen zijn die net zo goed voor kinderen kunnen zorgen als vrouwen en stimuleert ze om hun zogenaamd vrouwelijke eigenschappen te erkennen, te ontplooien en in te zetten.



Mannen hebben zo veel meer in hun mars dan de stereotypen ons doen geloven. Als mannen zichzelf meer als mens dan als man konden zien, zouden ze hun zorgkwaliteiten kunnen ontwikkelen en kiezen voor werk in zogenaamd vrouwelijke sectoren waar grote vraag is naar deskundig en gemotiveerd personeel, zoals de zorg, hulpverlening en onderwijs. Als mannen de traditionele opvattingen over mannelijkheid konden loslaten, hoefden ze niet steeds zichzelf en elkaar te overbluffen, overschreeuwen en overtroeven.



Het feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven.



