'Tijd om geplande hotels écht te schrappen'

De wereld loopt over van onderzoeken, artikelen, documentaires en boeken over overtoerisme. Niet voor niets staan Ilja Leonard Pfeijffers boek Grand Hotel Europa en Floor Milikowski's Van wie is de stad? hoog op Scheltema's lijst van meest verkochte boeken. Over­toerisme ontwikkelt zich wereldwijd als een issue van formaat, maar ons college van B en W. grijpt, ondanks de optimistische geluiden bij het aantreden, onvoldoende in.



In de Strategische agenda toerisme in de Metropoolregio Amsterdam 2025 staat: 'Groei van toerisme is geen hoofddoelstelling op zich. Het is een gegeven.' Dan kun je ook zeggen dat de stijgende CO2-uitstoot, de stijgende zeespiegel, ontbossing of opwarming van de aarde een ­gegeven is. Dat is zo, maar daar mogen wij ons niet bij neerleggen, het niet accepteren en ­zeker niet faciliteren.



Is overtoerisme iets dat ons overkomt? Of moeten we proberen het in goede banen te ­leiden, beheersbaar te houden, zoals wij dat in Nederland eerder deden met de Deltawerken om het hoge water te beheersen? Ik ben duidelijk voor het laatste, maar dat vraagt om lef en durf van onze bestuurders. Dat vraagt om radicale maatregelen.