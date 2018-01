'Tijd dat Baudet met argumenten wordt bestreden'

Maar ik wou niet flauw zijn en antwoordde: "Wilders." Want diens verbeten, platvloerse retoriek tegen immigranten en moslims slaat in verontrustende mate aan bij mijn buurtgenoten in Noord, die het niet gemakkelijk hebben en daarvan graag de schuld geven aan 'nieuwkomers'.



Langdurige wraakneming

Mijn gesprekspartner had er echter over nagedacht en zei: "Baudet. Die meent wat hij zegt. Wilders doet meestal alsof."



Dat gaf te denken. Hoe vaak vroeg ik mijzelf ook niet af of Wilders een rol speelt? Elke keer lijkt hij zich krampachtig op te krikken tot een kille woede die niet van binnenuit komt. Pas gaandeweg werd die woede meer naturel, ongetwijfeld door de doodsbedreigingen waaraan hij blootstaat.



Kan het zijn dat Wilders op twee borden speelt en op het ene bezig is aan een langdurige wraakneming, niet op moslims, maar op de VVD die hem in 2004 passeerde voor een staatssecretariaat? Zo ja, dan is hij daarin tamelijk succesvol. De VVD bleef ondanks Ruttes drie premierschappen sedertdien schommelen rond 30 zetels, maar haar potentiële aanwas werd naar Wilders gezogen - en nu naar Baudet.



Geen rol

Hoe theatraal ook, Baudet speelt geen rol. What you see is what you get: de erudiet, latinist en dandy in de politiek, met Schubert op de achtergrond. Al die sierlijk geformuleerde uitlatingen, zoals over de 'homeopathische verdunning' die via immigratie de Europese cultuur bedreigt, lijken welgemeend, al worden ze later vaak even sierlijk door hem gebagatelliseerd.