'Thierry Baudet is een nog groter kind dan Pim Fortuyn'

De overwinningsspeech van ­Baudet was er een van hoog ­intellectueel niveau

Dit is het resultaat van ontkenning van ingebed racisme waar de politiek decennia niks aan heeft gedaan. Er is verregaande segregatie in Nederland. Er is nooit gewerkt aan insluiten en verbinden, maar aan uitsluiten en verbreden van de kloof tussen wit en niet-wit. Openlijke discriminatie wordt nu nóg meer bon ton. Een dag van nationale rouw.

Sherill E. Lisse, Amsterdam



Mijn kunstliefhebbende en progressieve vrienden vinden Thierry Baudet een cultuurbarbaar. Aan hen wil ik vragen wanneer één van de hun geliefde linkse politici bijvoorbeeld Menno Wigman heeft aangehaald tijdens een speech? Of Achterberg, of Campert, of Bernlef, of Deelder? Of Wolkers, of Haasse, of Van Dis, of Mulisch, of Hermans, of 't Hart, of Reve?



Het bestaansrecht van kunst is niet de jaarlijkse indexering van subsidiegeld, maar of het een vitaal onderdeel is van de maatschappij. Juist Baudet kan een belangrijke rol spelen bij het wederom urgent maken van kunst en cultuur. En daarvoor kunnen we hem niet genoeg uit de kluiten gewassen veren in zijn reet steken.

Ralph Posset, Den Bosch



