'Thierry Baudet heeft een punt, kijk in de spiegel partijkartel'

Wanneer het bolwerk dreigt te worden aangetast of ondergraven, zijn ze er als de kippen bij

Toen zestig jaar geleden de communistische Eenheidsvakcentrale groot en sterk was, werd deze toch uitgesloten van het overleg tussen werknemers en werkgevers, omdat ze het poldermodel niet aanhing, zoals de andere, als ­'bonafide' betitelde vakcentrales wel deden. Met zulke heren is het kwaad kersen eten.



Zo geldt nu de partij van Wilders als niet bonafide, al kunnen sommige PVV'ers door hun betrokkenheid en expertise wellicht een nuttige bijdrage leveren aan het bestuur van bijvoorbeeld huisvestings- en zorginstellingen - en dat geldt des te meer voor SP'ers.



Maar ook die semipublieke sector wordt grotendeels beheerd en beheerst door bestuurders die afkomstig zijn uit traditionele middenpartijen, al zijn daar geen getalsmatige gegevens over beschikbaar; en al lijkt D66 bezig na vijftig jaar haar achterstand in te lopen.



Vinger in de pap

Wanneer het bolwerk, of kartel, van gevestigde partijen ondergraven of aangetast dreigt te worden zijn ze er doorgaans als de kippen bij om hun monopolie te verdedigen.



De gekozen burgemeester zal er vast wel komen, maar of dan de bevolking dan wel de gemeenteraad deze functionaris mag kiezen, zal inzet zijn van politieke strijd. En in het laatste geval houden de traditionele partijen een dikke vinger in de pap.