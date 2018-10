'Tekin gunt omwonenden Schiphol vijf hele uren slaap'

Minder nachtvluchten in de hoop op steun voor de verdere groei van Schiphol. Dat is waar PvdA-gedeputeerde Adnan Tekin voor pleitte in De Telegraaf van afgelopen weekend.



Hij is voorzitter van de Omgevingsraad die voor de kerst nog moet gaan beslissen over de toekomst van de regio Schiphol. In dat interview laat hij een ballonnetje op dat Schiphol voortaan maar dicht zou moeten tussen 01.00 uur 's nacht en 06.00 uur in de ochtend. Hij hoopt daarmee 10.000 nachtvluchten te kunnen schrappen. Dat zijn er nu nog zo'n 32.000.



Tekin gunt de bewoners van de regio Schiphol welgeteld vijf hele uren nachtrust. Hier zijn een paar dingen gaande. Ten eerste zal elke slaapexpert het er over eens zijn dat vijf uren nachtrust dik onvoldoende is. Het is op de lange termijn schadelijk voor de gezondheid doordat noodzakelijke slaapritmes keer op keer verstoord worden.