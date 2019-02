'Ted Bundy is een vrouwenhater, niets meer'

Tessel ten Zweege Werkzaam voor Women’s March Nederland © -

Het is een opmerkelijke keuze van de producenten van de serie. Vooral wanneer duidelijk wordt dat Bundy zichzelf erg hoog heeft zitten en de mensen om hem heen hem anders zagen, zoals te zien is in interviews van Bundy en zijn kennissen die na elkaar worden afgespeeld.



Ook Carol DaRonch, een overlevend slachtoffer, zegt nooit gecharmeerd te zijn geweest van haar aanvaller. Hij overdonderde de meesten van zijn slachtoffers door te doen alsof hij politieagent was of door hun kamer in te kruipen wanneer zij sliepen. Waarom wordt het narratief dat Bundy voor zichzelf heeft verzonnen zo klakkeloos gereproduceerd?



Charmant

Het punt dat de documentaireserie en de speelfilm willen maken, is dat Bundy zo charmant was dat hij met het grootste gemak slachtoffers mee naar huis kreeg en mensen van zijn onschuld kon overtuigen, zelfs na een moord op klaarlichte dag. Naar mijn mening laten de producenten hier een aantal belangrijke factoren buiten beschouwing.



Bundy was een witte man die overtuigend gebruikmaakte van zijn privilege. De dag voor zijn executie noemden journalisten hem publiekelijk intelligent en welbespraakt, alsof er nog even een goed woordje voor hem moest worden gedaan. Demonstranten op straat konden niet geloven dat Bundy een seriemoordenaar was, want 'zo zag hij er gewoon niet uit'. Een blind vertrouwen waar menig verdachte van kleur, schuldig of niet, nooit vanuit kan gaan.



In plaats van een intelligente man met een mysterieuze drang om te moorden, was Bundy een wanhopige voorloper van de 'incel': een seksueel gefrustreerde man die vrouwen voor zijn frustratie verantwoordelijk hield. Bundy werd gedumpt door zijn eerste vriendinnetje, kort voordat hij begon met moorden, en zijn slachtoffers hebben bijzonder veel weg van deze ex-vriendin.