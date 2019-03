'Te veel woningen samengepropt in een te klein gebied'

Geen dialoog

Toen het stedenbouwkundig plan er eenmaal lag, werd gesteld dat dit plan in overleg met de bewoners tot stand was gekomen. De werkelijkheid is dat er nog minder dan nauwelijks sprake is geweest van dialoog. In het conceptbestemmingsplan dat onlangs is gepubliceerd, is kwam de aap uit de mouw.



Te veel woningen worden samengepropt in een te klein gebied. Er komen krappe, hoge woongebouwen die dicht op elkaar aan de weg staan waardoor er te weinig ruimte is voor groen, overschrijding van de geluidsnormen op de loer ligt en verkeersopstoppingen ons deel zullen zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bewoners bezwaar hebben gemaakt.