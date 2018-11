'Tariefverhoging leidt niet tot meer parkeerplekken'

Jan en Miep Modaal kunnen in Amsterdam geen huis kopen of huren. Daar wordt nu parkeren aan toegevoegd. Als voormalig centrum­bewoner heb ik al een halve eeuw kunnen zien dat er na tariefsverhogingen nauwelijks minder auto's de parkeerplaatsen bezetten.



Dat voorrecht is zo langzamerhand gereserveerd voor de hogere inkomens. Hoezo sociaal beleid? Dat is een begrip uit het verre verleden.



Nico Perk, Purmerend



GroenLinks heeft slechts 70.880 stemmen, maar vormt toch samen met het gehalveerde D66, PvdA en de SP het huidige gemeente­bestuur. Deze partijen willen nu de auto's van Amsterdammers uit de ­hele stad weren door middel van ­absurd hoge parkeertarieven.



Er wordt echter niets gezegd over de 2000 Ubertaxi's en de duizenden andere taxi's. Er wordt niets gezegd over de honderden busjes met werklui. Er wordt niets gezegd over alle vrachtwagens die overdag bevoor­raden en de vele touringcars.



Er wordt ook niets gezegd over het terug­draaien van de afbraak van het openbaar vervoer.



Is de burgemeester er voor alle ­Amsterdammers of alleen voor haar eigen stemmers, die toch veelal snel de stad weer verlaten? Wij betalen alle hoge belastingen en iedereen die hier van buiten de gemeente naar binnen rijdt, maakt gebruik van de door ons betaalde faciliteiten.



Wanneer eerst het aantal taxi's gehalveerd is, als de bevoorrading 's nachts plaatsvindt, als de busjes en alle auto's van buiten de gemeente geweerd worden en alle tram- en buslijnen weer hersteld zijn, dan is de auto­luwe stad een feit.



Dan hoeven de parkeertarieven voor de bewoners van Amsterdam echt niet verhoogd te worden.



Marian Smits, Amsterdam