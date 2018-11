'Suggestie dat MC Slotervaart matige zorg bood? Schande'

Wolter Blankert sr. Sociaal geograaf en voormalig patiënt van het MC Slotervaart © -

Zo werkte de afdeling chirurgie nauw samen met het (terecht) boven kritiek verheven Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, waarvoor Slotervaart specialistische operaties uitvoerde, onder meer stomavermijdende ingrepen. Daarnaast blinkt het ziekenhuis uit in maagverkleiningen en in adequate behandeling van slaapproblemen.



Het MC Slotervaart was over de hele linie een voortreffelijk ziekenhuis voor de patiënt dankzij toegewijd personeel in alle geledingen. Afspraken werden punctueel nagekomen; anders dan de financiën was de patiëntenzorg voortreffelijk georganiseerd.



Het ziekenhuis was daarnaast een toonbeeld van hoe goed de multiculturele samenleving kan functioneren. Het is ongehoord dat dit voortreffelijke personeel nu vanuit een positie als werkloze ander werk moet zoeken.



Voor ­ouderen zal dat lastig worden en zelfs gerenommeerde specialisten kunnen niet altijd zonder meer in een andere ziekenhuis aan de slag.



Brevet van onvermogen

Misschien had het Slotervaart al eerder gesloten moeten worden en mogelijk geldt dat ook voor andere ziekenhuizen, maar in een serieus land hoort dat onderdeel te zijn van een helder plan dat geleidelijk wordt uitgevoerd.



Met inachtneming van duidelijke uitgangspunten, waaronder de afstand tot de grotere woonkernen. Voor medisch personeel dient baanzekerheid te gelden, dus met een functionele overstap naar een ander ziekenhuis. Baanzekerheid vergroot de aantrekkelijkheid van een beroep.



Alleen de werkelijke geldschieter, de overheid, kan dit afdwingen. Marktje spelen kan zijn bekoring hebben, zolang men de reële verhoudingen maar niet uit het oog verliest.



Als de Tweede Kamer het plichtsverzuim van de minister niet straft, geeft zij zichzelf een brevet van onvermogen.



Overigens zijn de jaarlijkse kosten van de zorg geen 80 miljard euro, maar hooguit 50 miljard; bijna de helft van de zorgkosten vloeit via belastingen immers weer terug naar de schatkist.



Volg alle ontwikkelingen rond MC Slotervaart in ons blog