'Studie Nederlands heeft juist veel mogelijkheden'

Daarnaast zou de mening dat VU-studenten geen aansluiting vinden bij het curriculum, niet per se moeten leiden tot minder aanmeldingen. Want zoals een docent van mij eerst verwoordde: "We lezen literatuur om twee redenen: om ons erin te herkennen of om iets te ontdekken over een ander of het andere."



Literatuur is niet altijd en alleen maar mooi. Of herkenbaar. Literatuur schuurt en kan ongemak oproepen, zoals in de roman De vrouw die de honden eten gaf, waarin de hoofdpersoon eigenlijk de vrouw van Marc Dutroux is.



Maar ik vond het fascinerend om met medestudenten in een werkcollege na te denken over (de relevantie van) een schuldvraag. Over goed en fout. Over alles wat daartussenin zit, hoe wij daar vervolgens collectief over oordelen en wat dat eigenlijk over mij zegt. Oftewel: ik leerde mijn ideeën zowel schriftelijk als mondeling goed te verwoorden en ik leerde om in directe taal genuanceerd te zijn.