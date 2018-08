'Student slikt volop pep zonder kennis van risico's'

Meer en meer wordt duidelijk dat er een sterke toename is van zelfmedicatie onder studenten met psychostimulantia: om langer te studeren, voor betere concentratie en zelfs om af te vallen.



Sommige studenten menen ten onrechte dat Ritalin het geheugen verbetert. Er wordt ­geschat dat 25 tot 35 procent van de studenten psychostimulantia gebruikt of heeft gebruikt ter bevordering van de studieprestaties.



Risico's

Ritalin en Concerta zijn reguliere geneesmiddelen. Zij kunnen worden voorgeschreven aan kinderen en jongeren voor de behandeling van ADHD. In kringen van professionals is er veel discussie over de vraag of deze behandeling adequaat is en over het risico van bijwerkingen.



Ook over de behandeling van ADHD bij volwassenen, zoals studenten, is veel discussie. De vraag is of behandeling met psychostimulantia als Ritalin en Concerta niet te risicovol is, en of gedragsinterventies niet te prefereren zijn.



Bijwerkingen van Ritalin zijn vooral psychologisch van aard: apathie, slaapproblemen, nachtmerries, angst, paniekaanvallen, somberheid, zelfmoordgedachten, psychotische reacties, eetstoornissen en seksuele stoornissen.