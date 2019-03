'Straatnamencommissie ziet goede vrouwennamen over het hoofd'

Hetty Blok © ANP Een nieuw perspectief op de geschiedenis is blijkbaar nog steeds moeilijk in te denken

Straatnamen dienen iedereen in de maatschappij te representeren. Net als commissies overigens. Vijf van de zes vaste leden van de Cnor zijn namelijk man. Burgemeester Halsema zinspeelde al op het herzien van de naam van de commissie. Dat de commissie bij het afwijzen van het 'zeehelden'-plan met internationale dansstijlen op de proppen komt, schetst de beperkte creativiteit van de commissie.



Als feministische organisaties staan we ervan te kijken dat de voormalig voorzitter stelt dat het vinden van geschikte thema's en namen lastig is. In de twee publicaties van Els Kloek staan meer dan tweeduizend bijzondere vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Deze zijn voor de commissie makkelijk vindbaar via het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland en in de 1001 Vrouwen-boeken.



Ook in het geschiedenisonderwijs zijn vrouwen nog zwaar onder­vertegenwoordigd. Het educatieplatform F-site biedt verhalen over historische vrouwen ter aanvulling op de huidige geschiedenismethodes. Ook op deze website zijn vele inspirerende vrouwen te vinden.



Traditionele machtsstructuren

Een nieuw perspectief op de geschiedenis is blijkbaar nog steeds moeilijk in te denken voor velen, maar hard nodig. Door traditionele machtsstructuren en het overheersende mannelijke perspectief in de geschiedschrijving ­waren vrouwen tot voor kort onzichtbaar. Dat we daar anno 2019 geen genoegen meer mee nemen, zou terug te zien moeten zijn in onze straatnamen.



Het was, met behulp van het project 1001 Vrouwen, een fluitje van een cent om een ­thema en bijpassende lijst op te stellen met ­namen. We leggen nu eerst twaalf namen voor, als verwijzing naar het percentage vrouwenstraatnamen in Nederland. Om in de muzikale sfeer te blijven van het laatste advies van de Cnor, presenteren wij een lijst met vrouwen uit de twintigste eeuw uit de Nederlandse geschiedenis die naam hebben gemaakt in de podiumkunsten. Indien gewenst hebben we nog veel meer kandidaten: u vraagt, wij draaien!



Els Kloek, historica en auteur van 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis en 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw



Agnes Cremers, initiatiefnemer F-site, educatieplatform voor meer historische vrouwen in het geschiedenisonderwijs



Santi van den Toorn en Floor Boots, De Bovengrondse, platform voor 'instapfeminisme'