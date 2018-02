'Stoppen met promotie van Amsterdam is kortzichtig'

Steeds vaker klinkt de roep om te stoppen met de promotie van Amsterdam. Het is immers al druk genoeg in de stad, dus het belastinggeld dat aan ­citymarketing en branding van deze stad besteed wordt, kan beter elders ingezet worden, zeggen politici persoonlijk en via hun partijprogramma's.



Men lijkt te denken dat door te stoppen met promotie van de stad en het dichtdraaien van de geldkraan voor deze activiteiten het probleem van de drukte in de stad is opgelost.



Wij zijn ervan overtuigd dat dit kortzichtig en onverstandig is. Als culturele instellingen van Amsterdam en de metropool betogen wij ­gezamenlijk het tegendeel.



Cultuurstad

Organisaties die inzetten op gastvrijheid en verbinding, op bevordering van kwaliteitsbezoek en spreiding, zijn juist van groot belang in deze tijd en in ­deze stad. Bezuinigen op deze kwaliteitspromotie betekent kapitaal­vernietiging en getuigt niet van een ­langetermijnvisie.



Wij, de culturele instellingen van stad en regio, promoten ons eigen aanbod, kwaliteit en onze gastvrijheid, maar Amsterdam Marketing brengt ons totaalaanbod voor het voetlicht, verleidt Amsterdammers en stimuleert heel gericht de spreiding van bezoek over stad en regio.



Deze informatievoorziening is van hoog niveau en verlaagt de drempel tot cultuurbezoek. Door de informatie over ons aanbod op verschillende manieren breed te presenteren en zichtbaar te maken voor Amsterdammers en bezoekers van de stad: via iamsterdam.com, A-mag, de Uitkrant en de Uitmarkt bijvoorbeeld. En het werkt: voor grote instellingen maar vooral voor die kleine instellingen die beperkte marketingbudgetten hebben.