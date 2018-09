'Stop sexting? Nee, stop het doorsturen'

Soms wil je je geliefde verleiden en vertrouwen. Niks mis mee, lijkt mij

Waarom is het zo erg dat er een blootfoto van je uitlekt? Omdat er hard wordt geoordeeld. Meisjes krijgen te horen dat ze een slet zijn, goedkoop, gemakkelijk. De dubbele seksuele moraal, waardoor vrouwen moeten oppassen dat ze binnen de nauwe lijntjes blijven van sexy maar niet seksueel, die moet op de schop. Dan zal iemand minder gechanteerd worden, en minder beschadigd.



Hard oordeel

Het probleem van blootfoto's is niet dat ze verstuurd worden, in vertrouwen, naar een geliefde of als avontuur. Het probleem is wat er daarna mee gebeurt. Door ex-geliefden, door klasgenoten die willen scoren bij vrienden of door onbekende hackers. Die laatste groep moet door de politie worden aangepakt. De ­andere groepen kunnen we ook in preventie goed benaderen.



Door in seksuele vorming meer aandacht te besteden aan seksuele moraal kunnen we met jongeren onderling een stap voorwaarts zetten in hoe je met elkaar omgaat. Het doorsturen van blootfoto's beschadigt het vertrouwen in elkaar.



Daar zijn jongeren erg gevoelig voor, gezien het harde oordeel dat ze vaak hebben over vreemdgaan. Waarom zou de norm dat je elkaar trouw bent, dat je elkaar respecteert, niet kunnen gaan gelden voor het delen van een blootfoto - ook van je ex of van iemand waar je een avontuur mee bent aangegaan?



Kort rokje

Dus ja, laten we duidelijk zijn over grenzen. Niet de grenzen van hoe kwetsbaar iemand mag zijn, maar de grenzen van wat iemand een ander mag aandoen. Ook al draagt een meisje een kort rokje, glimlacht ze naar een vreemde of stuurt ze een blootfoto - daarmee vraagt zij nog steeds nergens om.